Pallavolo lariana il 21 febbraio si svolgerà l’Assemplea elettiva provinciale

Pallavolo lariana sono giorni importanti per la Fipav territoriale comasca.

Sono giorni imporanti per la pallavolo lariana e territoriale che tra campo ed elezioni vuole guardare avanti a un 2021 che punta a essere molto importante per tutto il movimento.

Assemplea Elettiva provinciale il 21 febbraio

La pallavolo lariana ha iniziato il conto alla rovescia in vista dell’assemblea elettiva ordinaria del CT Como che si svolgerà nella giornata di domenica 21 febbraio a Erba presso il centro espositivo Elmepe con prima convocazione alle ore 9.30 e seconda convocazione alle ore 10.30. La Fipav di Como ha inviato la delibera del Consiglio Territoriale, il relativo elenco dei voti e la convocazione a tutte le società territoriali. Una Assemblea importante quella numero del 21 febbraio per il comitato provinciale lariano che andrà a rinnovare le cariche provinciali per il quadriennio 2021-24 quindi costituire il nuovo consiglio ed eleggere il nuvo presidente provinciale.