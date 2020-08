Pallavolo lariana il 7 settembre riaprirà la sede della Fipav di Como

Pallavolo lariana comunicato importante dal comitato territoriale federale.

News importanti per la pallavolo lariana arrivano direttamente dal Comitato Territoriale FIPAV Como che ha comunicato attraverso una lettera aperta alle società firmata dal presidente Lucio Amighetti che riaprirà la sede di via Masia 42 a Como, lunedì 7 settembre con il seguente protocollo:

1 – E’ possibile, da parte delle Società, di accedere agli uffici SOLO previa mail per fissare APPUNTAMENTO con la relativa Commissione o con la Segreteria (infatti anche le presenze delle Commissioni saranno contingentate)

2 – Sarà permessa al massimo UNA persona per Società che dovrà attenersi rigorosamente all’orario del proprio appuntamento, poichè non sarà consentito nessuna attesa in corridoio al fine di evitare assembramenti