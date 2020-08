Pallavolo lariana Il Minivolley dell’Olimpia Cadorago propone tre prove gratuite a settembre

Pallavolo lariana belle iniziative della società brianzola rivolte ai più giovani ma non solo.

Nel panorama della pallavolo lariana si alza la voce dell’Olimpia Volley Cadorago che lancia il suo invito a tutti i giovani e giovanissimi: “Bimbe e bimbi venite a provare all’Olimpia Volley Cadorago: tre lezioni gratuite di prova e se ti piace sei dei nostri”. Un invito rivolto ai più piccoli che volessero far parte del MINIVOLLEY di Cadorago: da settembre gli allenamenti si svolgeranno ogni lunedì e mercoledì dalle ore 16.30 alle 17.30. Per informazioni è possibile contattare il tel. 3383743357 (Roberto) o 3387110509 (Luigina). Senza dimenticare che questo invito è allargato anche alle fasce più grandi: “Cresci con noi.. Vieni all’Olimpia Cadorago” per entrare a far parte dei gruppi 20220/21 Under12, Under13, Under14, Under15, Under17, Under19, Seconda divisione, Prima divisione e serie D. Per info 3383743357 oppure olimpiavolleycadorago@gmail.com.