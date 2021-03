Pallavolo lariana in B1: fari puntati questa sera sul big match Tecnoteam-Picco Lecco

Pallavolo lariana penultimo turno di prima fase per le due squadre nostrane della B donne.

Pallavolo lariana in B2 oggi torna in campo anche la Clerici Auto Cabiate che ospita Agrate per il riscatto

La pallavolo lariana oggi punta i fari sul big match del girone B1 di serie B1 femminile che si gioca ad Albese tra la Tecnoteam prima in classifica e la Picco Lecco seconda a una sola lunghezza. Una sfida sempre molto attesa, un derby che potrebbe decidere il primato quando poi mancherà un’altra gara soltanto di questa prima fase.

Così Cristiano Mucciolo coach della Tecnoteam a poche ore dal match lo presenta: “Sfida importante per tanti motivi: perché è un derby, perché noi abbiamo perso il match d’andata e perché loro hanno perso settimana scorsa e noi li abbiamo sorpassati in classifica. Una gara particolare e difficile: ovviamente noi dovremmo essere attenti ed aspettaci una squadra tosta come Lecco che verrà a fare una partita di alto livello per riscattare il ko contro Palau. Ci aspettiamo una Picco Lecco quindi agguerrita ma anche noi lo siamo perché brucia ancora il tie break perso all’andata. La cosa importante è che noi siamo pronti e vogliosi di giocare questa sfida. Partita aperta a ogni risultato, può succedere di tutto e potrebbe decidersi sui dettagli. La forza delle squadre è pressoché uguale e quindi sarà molto equilibrata: che vinca il migliore”.

Il programma del 9° turno di B1 femminile

Sabato 20 marzo ore 21 Tecnoteam-PIcco Lecco, Palau-Novate; domenica 21 Orago-Settimo Milanese.

LA CLASSIFICA di B1 Tecnoteam Albesevolley 22; Picco Lecco 21 punti; Capo d’Orso Palau 14; Visette Settimo Milanese 6; Mondialclima Orago 5; Coop. Novate 4.

Serie B2: Cabiate cerca il riscatto contro Agrate Questa sera torna in campo anche la Clerici Auto Cabiate che archiviato lo stop con la Marudo cerca il pronto riscatto tra le mura amiche contro Agrate pari classifica a quota 7 punti. Una sfida delicata quindi che mette in palio punti davvero pesanti per il futuro del team di coach Gilles Reali. Programma del 9° turno del girone B2 di serie B2 f1emminile Sabato 20 marzo ore 21-Cabiate-Agrate, Cusano Milanino-Gorgonzola, Legnano-Marudo.