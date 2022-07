Pallavolo lariana, la selezione femminile Como1 di beach chiude quarta ai piedi del podio

Pallavolo lariana: tre squadre nostrane hanno partecipato al Trofeo Lombardia a Cellatica.

Pallavolo lariana: il team rosa Como 2 si è classificato sesto assoluto mentre la formazione maschile è giunta nona

La pallavolo lariana non vuole proprio andare in vacanza. Le ultime a scendere in campo sono state le selezioni maschile e femminile di beach volley del comitato territoriale di Como che il 17 luglio scorso hanno partecipato al trofeo Lombardia. Guidate dal duo di selezionatori Pietroni-Caldera le tre formazioni lariane sono state protagoniste sui campi dell'Arena Beach a Cellatica di un bel torneo che ha visto la partecipazione straordinaria anche delle selezioni di Brunico e del Trentino. Il torneo si è strutturato con una prima fase di 4 gironi da 4 squadre con successive semifinali e finali in base alla posizione raggiunta nel girone per determinare la classifica finale.

La selezione comasca femminile denominata team Como 1 e composta da Giada Parton, Noemi Pasinato e Martina Manzi si è classificata ai piedi del podio chiudendo con un ottimo 4° posto dopo aver vinto il proprio girone. Applausi anche per la selezione femminile Como 2 composta da Rebecca Giardini, Lisa Facciotto e Cristina Ariatta che ha concluso al sesto posto assoluto dopo il 2° posto nel suo girone. La selezione maschile di Como composta da giovani Francesco Quartodecimo, Filippo Moscatelli e Corrado Marelli si è invece classificata al nono posto assoluto.