Pallavolo lariana la Tecnoteam è pronta per il big match di oggi contro la Picco Lecco

Pallavolo lariana fari puntati sull’Albese Volley nel 4° turno di B1 donne.

Giornata speciale per la pallavolo lariana al femminile. Già perchè nel tardo pomeriggio di oggi è in programma il derbyssimo di serie B1 con la Tecnoteam Albese Volley che al Bione di Lecco renderà visita alla pariclassifica Picco per il big match che vale il primato del girone. Le due squadre arrivano appaiate con gli stessi punti, stessi set vinti e persi ma anche le stesse ambizioni. A presentare il match delle 18 ci pensa il presidente dell’Albese Volley, Graziano Crimella.

“E’ arrivato il giorno del derby, davvero speciale perchè siamo pari classifica. Loro giocano in casa e hanno un vantaggio e poi penso che hanno più esperienza di noi, con giocatrici che hanno militato in serie A. Noi però ci siamo preparati molto bene e anche se non arriviamo con il favore dei pronostici ce la giochiamo. E’ un derby aperto a ogni risultato tra due squadre rinnovate. E’ tanto che non ci affrontiamo in una gara ufficiale, l’ultima la giocammo a dicembre del 2019 da noi e vincemmo. Oggi però andiamo a rendere visita a una grande squadra che ha alle spalle una grande società che ha grandi ambizioni… come noi se vogliamo. Ecco perchè io voglio ribadire che sono molto contento di come stiamo lavorando, di come si sono inserite le nuove giocatrici e di come stiamo crescendo.. quindi per oggi dico che vinca il migliore”.