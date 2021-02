Pallavolo lariana Lucio Amighetti rieletto presidente della Fipav Como

Pallavolo lariana si è svolta a Erba domenica 21 l’assemblea del comitato provinciale.

Pallavolo lariana nominato anche il nuovo consiglio direttivo che resterà in carica nel quadriennio 2021-24

Novità importanti e attese per la pallavolo lariana e il suo futuro. Domenica scorsa 21 febbraio preso i centro polifunzionale Elmepe di Erba si è svolta l’Assemblea Provinciale del Comitato territoriale FIPAV Como che ha eletto il nuovo consiglio direttivo che resterà in carica per il prossimo quadriennio 2021-24. Al vertice del movimento comasco una conferma quella del presidente Lucio Amighetti rieletto ancora una volta e che sarà assistito dai 6 consiglieri: Pierfrancesco Conti (vice Presidente), Maurizio Gerosa, Chiara Frigerio, Paolo Santinon, Fabio Piave e Alberto Galdi. In qualità di Revisore dei Conti è stato nominato Davide Cavadini. Il consiglio direttivo si è già messo al lavoro per i tanti impegni e questioni che lo attendono in questo momento delicato di emergenza anche per lo sport comasco che comunque anche sotto rete cerca di ripartire con l’attività provinciale.

Corsi di aggiornamento per arbitri e refertisti

Il Centro di Qualificazione Provinciale e la Commissione Arbitri Provinciale hanno organizzato un corso per l’abilitazione a Segnapunti che si svolgerà nelle giornate di martedì 2 e giovedì 4 marzo 2021 ed un corso per arbitri associati in programma nelle giornate di martedì 9, giovedì 11 e venredì 12 marzo 2021. I due corsi si terranno dalle ore 20.30 alle ore 22.30. Tutte le lezioni verranno effettuate online tramite piattaforma www.gotomeeting.com

Il corso per Arbitro Associato è gratuito, mentre l’iscrizione al corso refertista ha il costo di 10 euro.