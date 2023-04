Pallavolo lariana: lutto nel movimento nazionale per la scomparsa della giovane atleta azzurra.

Pallavolo lariana: minuto di silenzio su tutti i campi nel weekend in memoria di Julia Ituma

Giornata di lutto anche per la pallavolo lariana come per tutto il movimento sportivo italiano che piange la tragica scomparsa della giovane atleta azzurra della Igor Volley Novara Julia Ituma avvenuta in Turchia dove la sua squadra piemontese era impegnata per una competizione internazionale.

In memoria di Julia Ituma la Federazione Italiana Pallavolo ha disposto un minuto di raccoglimento per tutte le gare pallavolistiche che si disputeranno da oggi a domenica su tutto il territorio nazionale e anche sui campi della provincia di Como. Un vero e proprio choc in tutto l'ambiente pallavolistico italiano e comasco come ha testimoniato l'Albese Volley che ha ricordato come nel recente passato aveva affrontato sui campi di serie A2 la giovane Julia con la divisa del Club Italia.