Pallavolo lariana nel prossimo weekend torna l'Olimpia Day a Cadorago

Pallavolo lariana si avvicina un importante appuntamento per il volley femminile nostrano.

Pallavolo lariana la nona edizione dal 16 al 18 settembre con in campo Under13, Under18 e Prima Divisione

Appuntamento importante in questo fine settimana per la pallavolo lariana. A Cadorago infatti va in scena la nona edizione dell'Olimpia Day che prevede tornei per le categorie femminile Under13, Under18 e Prima Divisione organizzato dalla locale società ASD Olimpia San Martino Pallavolo. Si aprirà la kermesse già venerdì sera con la prima gara di 1° Divisione Olimpia-Cacciatori delle Alpi mentre poi si proseguirà sabato 17 per concludersi con tutte le finali domenica 18 settembre.

Questo il calendario del 9° Olimpia Day 2022

Venerdì 16 settembre

ore 21.15 OLIMPIA VOLLEY- CACCIATORI DELLE ALPI

Sabato 17 settembre

U 13 ore 14.30 OLIMPIA VOLLEY - OLIMPIA BLI

U 13 ore 15.20 INTERCOMUNALE - BRENNA

U 13 ore 16.10 INTERCOMUNALE - OLIMPIA BLU

U 18 ore 17.05 OLIMPIA VOLLEY - VILLAGUARDIA

U 18 ore 18.00 INTERCOMUNALE - BINAGO

1^ DIVISIONE ore 19.10 DORIA PORTICHETTO - POL. SENNA

Domenica 18 settembre

U 13 ore 9.45 OLIMPIA VOLLEY - BRENNA

U 13 ore 10.35 BRENNA - OLIMPIA BLU

U 13 ore 11.25 INTERCOMUNALE - OLIMPIA VOLLEY

U 13 ore 12.15 FINALE 3°-4° POSTO

U 13 ore 13.05 FINALE 1°-2° POSTO

13.45 PREMIAZIONI U13

U 18 ore 14.15 FINALE 3°-4° POSTO

U 18 ore 15.10 FINALE 1°-2° POSTO

15.50 PREMIAZIONI U18

1^ DIVISIONE ore 16.30 FINALE 3°-4° POSTO

1^ DIVISIONE ore 18.30 FINALE 1°-2° POSTO