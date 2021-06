Pallavolo lariana, Olimpia Hazzard è campione provinciale Under19 femminile

Pallavolo lariana fa festa il club di Cadorago per il fresco titolo comasco 2020/21.

Fa festa la pallavolo lariana giovanile e fa festa l'Olimpia Pallavolo Cadorago che ha potuto celebrare il titolo provinciale vinto dalle sua squadra Under19 femminile. Dopo aver battuto in semifinale la Virtus Cermenate, le ragazze dell'Olimpia Hazzard si sono ripetute nelle finalissima giocata a Mariano Comense battendo per 2-0 le padroni di casa grazie ai successi nei due set per 25-18 e 25-18.

Le nuove campionesse provinciali U19 dell'Olimpia Cadorago

CALENDI ALESSIA

CANDELORO GAIA

CANOVI CHIARA

CASARI CAMILLA

DELLI FIORI SARA

GRECO GAIA

MALACRIDA ERICA

MANZI MARTINA

MOLTENI MARTINA

PALLADINO SARA

PENITENTI CHIARA

RUFFINI ARIANNA

SCALI ELENA

SCALI SARA

TORTOSA GIORGIA

TUCCIARELLO ARIANNA

Lo staff tecnico Olimpia

Capo allenatore TUCCI BRONZUOLI ALESSANDRO

Dirigente Accompagnatore SCALI GIUSEPPE

Open day giovanili dell'Olimpia Cadorago

Intanto proprio in questa settimana l'Olimpia Volley Cadorago ha organizzato un divertente OPEN DAY riservato alle ragazze nate nelle annate 2010-2011-2012 per mercoledì 23 giugno dalle ore 16.30-18.30 presso la palestra via Dante a Cadorago dove le interessate potranno svolgere un allenamento di prova con le under12. Per ulteriori Info scrivere a olimpiavolleycadorago@gmail.com o contattare il tel 3383743357.