Pallavolo lariana, parte “Lancia la sfida”, un gioco per tutte le squadre nostrane

La pallavolo lariana lancia la sfida. O meglio, “Lancia la sfida” è il titolo del nuovo contest proposto dal comitato Fipav di Como e rivolto a tutte le società e agli appassionati nostrani. Un gioco divertente e originale, che membri e collaboratori della Fipav Como hanno pensato e organizzato per allietare questo momento difficile, in cui non si possono praticare allenamenti e gare ufficiali.

Pallavolo lariana, ogni team è invitato a inviare un video in cui racconta come sta vivendo questo periodo di stop

Il gioco consiste nel registrare un video della durata massima di 60″, in cui il capitano (o il giocatore rappresentativo o l’allenatore) della squadra di qualsiasi categoria (dall’under 12 in poi) racconta come il suo team sta vivendo questo lockdown e… lancia la sfida alle altre compagini del girone!

I video dovranno essere inviati ad Alberto via whatsapp al numero 3336317029 o via mail a comunicazione.como@federvolley.it, e verranno inseriti sulla pagina Facebook e sul sito della Fipav Como.