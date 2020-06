Pallavolo lariana per le società è on line la rinnovata guida pratica 2020/21

Pallavolo lariana la federazione mette a disposizione dei club un utile servizio sul web.

Pallavolo lariana la nuova veste più facile da consultare dello strumento diviso in cinque settori

Buone notizie per la pallavolo lariana sono arrivate in queste ore dalla federazione in vista della stagione 2020/21. In queste ore è stata messa on line sul link guidapratica.federvolley.it la nuova Guida Pratica per la prossima stagione sportiva 2020/2021 in una veste rinnovata e facile da consultare e navigare sul web Uno strumento utile per le società e i tesserati, totalmente interattivo nella sua nuova versione. La guida pratica è divisa in cinque macroaree quali: Tesseramento, Campionati, Tecnici, Scuola e Promozione, Sanitaria e Anti Doping

Da segnalare che le novità principali riguardano la presenza di un calendario che quotidianamente ricorderà le scadenze relative a ciascuna macroarea, l’area FAQ (domande utili) e quella news che annunceranno gli ultimi aggiornamenti. Inoltre è stato inserito un motore di ricerca che renderà più semplice la ricerca e la consultazione di documenti e la normativa senza dimenticare che gli utenti potranno scaricare il materiale in formato PDF. Uno strumento rinnovato e utile reso ancora più accessibile alle migliaia di società sparse sul territorio e ai comitati periferici che ora hanno a disposizione un servizio più efficace e veloce.

Documentazione disponibile:

SEZIONE TESSERAMENTO

1. Norme Tesseramento

SEZIONE CAMPIONATI

2. Norme Campionati

3. Regolamento Ammissione Serie A

SEZIONE TECNICI

4. Norme Allenatori

5. Norme Ufficiali di Gara

SEZIONE SCUOLA E PROMOZIONE

6. Guida Pratica Volley S3

SEZIONE SANITARIA ED ANTIDOPING

7. Servizio Primo Soccorso

8. Protocollo ver. 3

9. Contributi e Tasse Federali