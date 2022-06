Pallavolo lariana per l'estate arriva il circuito della Beach Cup Como 2022

Pallavolo lariana tutto pronto per il via di una nuova divertente manifestazione giovanile sul nostro territorio.

Pallavolo lariana a Cadorago, Longone e Ponte Lambro sei tappe per due categorie Under14 e Under18

Arrivano appuntamenti importanti per la pallavolo lariana giovanile con il ... beach Volley. Domenica scorsa il 29 maggio infatti l'Arena di Cadorago è stato teatro di un divertente Torneo Beach Volley per le categorie Under15 maschili e femminili. Una bella giornata di sport e divertimento baciata da sole che ha visto il trionfo in campo maschile dell' R&S Volley e in campo femminile della Virtus Pallavolo Cermenate.

CLASSIFICA FINALE Under15Femminile 1° posto Virtus Pallavolo Cermenate 2° posto Ardor Volley Mariano 3° posto Olimpia Volley Cadorago

CLASSIFICAFINALE Under15 Maschile 1° posto R&S Volley 2° posto Pallavolo Senna 3° posto R&S Volley Ricordiamo che l'Arena Beach di Cadorago sarà uno dei tre campi che nei mesi estivi ospiteranno la Beach Cup Como 2022 un evento itinerante nato da un'importante collaborazione tra i beach volley di Cadorago, Longone e Ponte Lambro. Un circuito giovanile di Beach Volley riservato a due categorie (Under18 e Under14) per tre tappe ciascuno. Questo il cartellone della Beach Cup Como 2022

11 giugno a Cadorago 2vs2 Under18

12 giugno a Longone 3vs 3 Under14

19 giugno a Longone 2vs 2 Under18

26 giugno aCadorago 3vs 3 under14

3 luglio a Cadorago 2vs 2 Under18

10 luglio a Ponte Lambro 3vs 3 Under14