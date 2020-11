Pallavolo lariana, presentati due nuovi corsi per i coach nostrani di volley

Pallavolo lariana, news didattiche dal Centro di Qualificazione del Comitato Territoriale FIPAV di Como.

Pallavolo lariana, da gennaio al via le lezioni per allievo allenatore e per allenatore di primo grado

In questo momento difficile per lo sport nostrano, la pallavolo lariana non resta ferma, ma anzi pensa anche ai suoi tanti tecnici. La Commissione Provinciale Allenatori ed il Centro di Qualificazione del Comitato Territoriale FIPAV di Como hanno comunicato che intendono organizzare per l’anno sportivo 2020/2021 i seguenti corsi di qualificazione per allenatori.

CORSO per ALLIEVO ALLENATORE (1° livello giovanile)

Periodo di svolgimento: da GENNAIO 2021 a GIUGNO 2021

Numero di lezioni: 23 da 2 ore ciascuna Costo: € 300,00

TERMINE PER LE ISCRIZIONI: Mercoledì 16 DICEMBRE 2020

Svolgimento al raggiungimento di numero 10 iscrizioni

CORSO per ALLENATORE di PRIMO GRADO (2° livello giovanile)

Periodo di svolgimento: da GENNAIO 2021 a GIUGNO 2021

Numero di lezioni: 31 da 2 ore ciascuna Costo: € 350,00

TERMINE PER LE ISCRIZIONI: Mercoledì 16 DICEMBRE 2020