Pallavolo lariana primi allenamenti della Libertas Cantù al PalaFrancescucci

Pallavolo lariana ieri è stata una giornata speciale per il club brianzolo.

Pallavolo lariana il team di coach Battocchio ha iniziato a sudare nel tempio che fu della grande Comense del basket femminile

E’ ststa una giornata storica quella di ieri per la pallavolo lariana. Già perchè ieri la Libertas Brianza Pallavolo Cantù è entrata ufficialmente nel suo nuovo campo di gioco il Palafracescucci di Casnate con Bernate dove giocherà il campionato di serie A2 maschile 2020/21. In quella che fu la casa dei trionfi cestistici della gloriosa Pool Comense regina per anni del basket femminile italiano ed europeo, la squadra canturina ha svolto il primo allenamento sotto gli ordini dei tecnici Matteo Battocchio e Max Redaelli.

Ricordiamo che la Libertas proprio per omaggiare la grande Comense del basket femminile ha presentato due nuove maglie speciali che richiamano le divise nerostellate e che verranno indossate nella prossima stagione sportiva dai suoi due liberi Luca Butti e Matteo Picchio.