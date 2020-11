Pallavolo lariana, pronti due moduli di aggiornamento on line per i tecnici comaschi

Pallavolo lariana continua la didattica a distanza del comitato territoriale Allenatori Fipav.

Pallavolo lariana saranno corsi per Allievi e 1° Grado che si svolgeranno il 1 dicembre e il 6 dicembre 2020

La pallavolo lariana non si ferma nemmeno in questo periodo difficile. Se non tutti possono scendere in campo almeno la didattica a distanza continua come vuole la Commissione Provinciale Allenatori ed il Centro di Qualificazione del Comitato Territoriale FIPAV di Como che hanno organizzato due moduli di aggiornamento valevoli per gli allenatori inseriti nei quadri territoriali di Como (Allievi e 1° Grado).

I due moduli saranno validi per l’Anno Sportivo 2020/21 ed anche come recupero per coloro che non hanno ancora esaurito gli obblighi formativi per l’Anno Sportivo 2019/2020. Le lezioni avranno luogo in modalità web con la piattaforma GoToMeeting. Iscrizione obbligatoria tramite la prenotazione email all’indirizzo allenatori.como@federvolley.it.

L’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno antecedente la lezione.

Questi i due moduli previsti

MODULO 3 dell’A.S. 2020/2021 Relatore: RANALLETTI Irene

Martedì 1 dicembre 2020 ore 20,30 – 22,30

Argomento: “Correlazione tra i fondamentali nei diversi sistemi di gioco”

MODULO 4 dell’A.S. 2020/2021 Relatore: COLOMBO Andrea

Domenica 6 dicembre 2020 ore 18,00 – 20,00

Argomento: “Preparazione della partita e gestione del time-out nelle diverse fasce d’età”