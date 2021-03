Pallavolo lariana sabato 27 marzo chiudono in trasferta la prima fase Albese e Cabiate

Pallavolo lariana ultima giornata regolare per le due portacolori lariane di B rosa.

Pallavolo lariana in B1 Tecnoteam impegnata a Novate mentre in B2 ClericiAuto a Gorgonzola

Vigilia dell’ultima giornata della prima fase dei campionati cadetti rosa per le due rappresentanti principali della pallavolo lariana femminile. Domani sabato 27 marzo infatti in B1 la Tecnoteam Albese chiude il suo girone con la trasferta sul campo del fanalino di coda Novate già battuto all’andata per 3-0 e con l’obiettivo di tenere il fiato sul collo della capolista Picco Lecco che da parte sua ospita Orago. Chiusa questa prima parte si aspetterà di conoscere in dettaglio le classifche per capire come scatterà la seconda fase.

Il programma del 10° turno di B1 femminile

Sabato 27 marzo ore 21 Settimo-Palau, Lecco-Orago, Novate-Albese

CLASSIFICA GIRONE B1

Picco Lecco 24; Tecnoteam Albesevolley 22 punti; Capo d’Orso Palau 17; Visette Settimo Milanese 9; Mondialclima Orago 5; Coop. Novate 4.

Serie B2: sabato l’Autoclerici Cabiate spite del Gorgonzola

Dopo essere tornata al successo settimana scorsa contro Agrate, domami sera l’AutoClerici Cabiate sarà ospite per il 10° turno ultimo di questa prima fase di serie B2 del Gorgonzola secondo in classifica e già vittorioso nel match d’andata con un secco 0-3. Per il team di coach Gilles Reali però ora si presenta l’occasione per provare a tentare il colpo. Ricordiamo che il prossimo 10 aprile Cabiate recupererà la gara valida per il 4° turno d’andata e rinviata sul campo di Agrate. Poi si comincerà la seconda fase.