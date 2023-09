Pallavolo lariana: scalda i motori il campionato di Terza Divisione Femminile

La pallavolo lariana scalda i motori in vista del via di campionati territoriali 2023/24. Il Comitato Fipav di Como ha pubblicato l'elenco delle squadre iscritte al Campionato di Terza Divisione Femminile 2023/2024 che scatterà a fine ottobre. Il torneo si aprirà il 22 ottobre per chiudere l'andata il 3 febbraio mentre il girone di ritorno si giocherà dal 14 febbraio al 9 maggio 2024

Queste le squadre iscritte in Terza Divisione femminile

040140060 Valbreggia Volley COMO

040140115 Pallavolo Cabiate CABIATE

040140137 Volley Longone 1987 LONGONE AL SEGRINO

040140148 Uggiatese/Kaire LURATE CACCIVIO

040140211 Nuova Team ASD APPIANO GENTILE

040140232 Volley CdG Erba ERBA

040140256 U.S. Albatese COMO

040140266 G.S. San Giorgio Luraghese A.S.D. LURAGO MARINONE

040140297 Team Alto Lambro ASD 3divf MERONE

040140300 ASD Volley Rosa ROVELLASCA

040140307 A.S.D. Polisportiva Aurora MONTANO LUCINO

Questo il cartellone del 1° turno d'andata

Domenica 22 ottobre Uggiatese/Kaire- ASD Volley Rosa; martedì 24 ottobre Team Alto Lambro-G.S. San Giorgio Luraghese ; mercoledì 25 ottobre Valbreggia Volley -U.S. Albatese ; giovedì 26 Volley CdG Erba-A.S.D. Polisportiva Aurora, Pallavolo Cabiate- Nuova Team Appiano Gentile.