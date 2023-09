Pallavolo lariana: scalda i motori il Torneo 17° "Volley Stars 2023", aperte le iscrizioni 

Si avvicina un appuntamento importante ed entrato ormai nella tradizione del movimento della pallavolo lariana giovanile. La Polisportiva Intercomunale infatti ha organizzato con il patrocinio del comitato Fipav Lombardia e di Como un evento speciale: "Volley Stars - 17^ Edizione" il torneo giovanile riservato alle categorie Under 13, Under 14, Under 16 e Under 18 che si svolgerà presso i campi di gara del palasport di Solbiate con Cagno e della palestra delle scuole medie di Valmorea nei giorni 29/30 settembre e 1 ottobre 2023. Una tre giorni di gare che vedrà numerosissime squadre del territorio e centinaia di giovani atleti scendere in campo. Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a info@polisportivaintercomunale.it.

La cerimonia di inizio torneo

La tradizionale cerimonia di premiazione si terrà per tutti i gironi, presso il Palasport di Solbiate con Cagno, Via Brella 15, dalle 18.00 di domenica 2 ottobre.