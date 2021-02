Pallavolo lariana Tecnoteam Albese che rullo in B1! Domata anche il Capo D’Orso Palau

Pallavolo lariana ieri, mercoledì 24 febbraio 2021, si è giocato il turno infrasettimanale per le due squadre nostrane di B donne.

Pallavolo lariana in B2 ClericiAuto Cabiate senza scampo in casa della capolista Legnano

Le due principali portacolori della pallavolo lariana di serie B femminile hanno giocato con fortune diverse il turno infrasettimanale di ieri. La Tecnoteam Albese ha aperto alla grande il suo girone di ritorno schiantando Palau con un secco 3-0 in serie B1. In B2 invece medesimo risultato ma in negativo per la Clerici Auto Cabiate che si è dovuta arrendere alla capolista Legnano.

Serie B1: super Tecnoteam doma anche capo D’Orso Palau

L’insolito orario pomeridiano non ha fermato ieri la Tecnoteam Albese che ha centrato l’obiettivo prefissato alla vigilia domando tra le mura amiche il temuto Capo d’Orso Palau con un secco 3-0. Trascinate da un’ottima Alice Bocchino le ragazze di coach Cristiano Mucciolo hanno vinto meritatamente in tre set salendo momentaneamente al primo posto del girone B1 aspettando l’impegno di oggi della Picco Lecco. La Tecnoteam tornerà i campo sabato 6 marzo ospite del fanalino di coda Settimo Milanese.

Il tabellino di TECNOTEAM ALBESEVOLLEY – CAPO D’ORSO PALAU 3-0

(parziali set 25-17; 25-15; 25-18)

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Cialfi 4, Facco 10, Gallizioli 9, Badini 8, Bocchino 12, Zanotto 9, Rolando Libero, Gabbiadini ne, Ghezzi ne, Mantovani ne, Baldi ne, Castelli ne. Coach Mucciolo, vice Biffi.

CAPO D’ORSO PALAU: Sintoni 1, Mezzi 6, Cecchi 6, Aliberti 5, Moretto 11, Tesanovic Alice 5, Formaggio Libero, Menardo 1, Ghezzi 3, Fezzi 1, Tesanovic Alexandra. Coach Guidarini, vice Morello.

Arbitri: Branca di Lodi e Cappello di Milano

Programma del 6° turno del girone B1 di serie B f1emminile Mercoledì 24 febbraio ore 15 Tecnoteam-Capo d’Orso Palau 3-0, Orago-Novate 3-2; oggi giovedì 25 Picco Lecco-Settimo Milanese. La classifica del girone B1 di serie B femminile

Tecnoteam Albesevolley 16; Acciaitubi Picco Lecco 14; Capo d’Orso Palau 9; MondialClima Orago 5; Coop Novate 4; Visette Settimo Milanese 3 punti.

Programma del 7° turno del girone B1 di serie B f1emminile Sabato 6 marzo Palau-Orago, Novate-Picco Lecco, ore 20.30 Settimo Milanese-Tecnoteam.