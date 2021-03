Pallavolo lariana, Tecnoteam Albese oggi va all’assalto del Settimo Milanese

Pallavolo lariana sabato in campo per le due portacolori nostrane di serie B femminile.

Pallavolo lariana in serata Clerici Auto Cabiate ospita Cusano per provare a tornare alla vittoria

Dopo un weekend di pausa tornano in campo le due principali portacolori della pallavolo lariana al femminile. Oggi infatti 2° turno di ritorno per la Tecnoteam Albese che in B1 renderà visita alle ore 20.30 al Settimo Milanese ultima i classifica nel girone per allungare la striscia positiva. In serie B2 invece stasera torna in campo la Clerici Auto Cabiate che in casa ospiterà il Cusano già battuto all’andata per 3-1 con l’obiettivo di tornare anche a muovere la classifica dopo gli ultimi passi falsi.

Programma del 7° turno del girone B1 di serie B f1emminile

Sabato 6 marzo Palau-Orago, Novate-Picco Lecco, ore 20.30 Settimo Milanese-Tecnoteam.

La classifica del girone B1 di serie B femminile

Tecnoteam Albesevolley 16; Acciaitubi Picco Lecco 14; Capo d’Orso Palau 9; MondialClima Orago 5; Coop Novate 4; Visette Settimo Milanese 3 punti.