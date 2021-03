Pallavolo lariana: Tecnoteam bella, vincente e anche prima aspettando il derby con Lecco

Pallavolo lariana domenica speciale per il club brianzolo di serie B1 donne.

Pallavolo lariana in B2 cade la Clerici Auto Cabiate contro la Marudo che la scavalca in classifica

Domenica di festa per la pallavolo lariana che festeggia il primato solitario della Tecnoteam Albese in B1 grazie al facile successo ottenuto ieri sul campo di Orago per 3-0 e al contemporaneo scivolone casalingo della Picco Lecco contro Palau. Ora Albese è in testa a quota 22 con 1 punto di vantaggio sulla Picco e sabato prossimo ci sarà l’atteso scontro diretto ad Albese che definirà il primato del girone B1.

Il tabellino di MONDIALCLIMA ORAGO – TECNOTEAM ALBESEVOLLEY 0-3

parziali 12-25; 9-25; 8-25

MONDIALCLIMA ORAGO: Brandi, Rossi 6, Barattella 3, Maiorano 4, Pozzi 4, Visconti 4, Provasi Libero; Nosella, Miliani, Baldo, Peres 1, Gainelli, Sartore Libero 2. Coach Carnelli.

TECNOTEAM ALBESEVOLLEY: Cialfi 7, Baldi 16, Gabbiadini 3, Zanotto 4, Badini 6, Gallizioli 6, Rolando Libero, Bocchino 2, Ghezzi 3, Mantovani, Facco 4, Castelli 2. Coach Mucciolo, vice Biffi

Il programma dell’8° turno di B1 femminile

Sabato 13 marzo: Picco Lecco – Capo d’Orso 2-3; Visette Settimo – Coop. Novate 3-1; Mondialclima Orago – Tecnoteam Albese 0-3.

LA CLASSIFICA di B1 Tecnoteam Albesevolley 22; Picco Lecco 21 punti; Capo d’Orso Palau 14; Visette Settimo Milanese 6; Mondialclima Orago 5; Coop. Novate 4. Il programma del 9° turno di B1 femminile Sabato 20 marzo ore 21 Tecnoteam-PIcco Lecco, Palau-Novate; domenica 21 Orago-Settimo Milanese.

Serie B2: Cabiate sconfitta dalla Marudo e sorpassata in classifica Non è stato un fine settimana positivo invece per la Clerici Auto Cabiate che è stata battuta sul campo della Marudo per 3-1 e anche scavalcata in classifica. Ora il team di coach Gilles Reali è rimasto a quota 7 affiancato da Cusano che ha battuto la capolista Legnano e Agrate prossima avversaria proprio del Cabiate sabato prossimo. Programma dell’8° turno del girone B2 di serie B2 f1emminile Sabato 13 marzo ore 19.30 Marudo Lodi-Cabiate 3-1, Gorgonzola-Agrate 3-0, Cusano-Legnano 3-2.