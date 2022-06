Pallavolo lariana tutto pronto a Canzo per il 1° torneo K3 Cup Under13 e Under14 femminile

Pallavolo lariana la K3 Volley Canzo ha organizzato una kermesse giovanile per domenica 26 giugno.

Appuntamento da non perdere per la post season della pallavolo lariana giovanile quello in programma domenica 26 giugno presso il palazzetto dello sport Green six di Canzo. Già perché la società locale K3 Volley Canzo ha organizzato il 1° Torneo "K3 CUP", quadrangolare riservato alle categorie Under 13 e Under 14 Femminile. Un'intera giornata che scatterà già dalle ore 9 del mattino e sarò caratterizzata da tante partite e tanto divertimento sotto rete. In campo si sfideranno oltre alle padroni di casa del K3 Volley Canzo, la Pallavolo Lipomo-Alba, la Pallavolo Lecco Alberto Picco e la Pallavolo Alto Lambro asd. Appuntamento quindi per tutti gli appassionati è per domenica a partire dalle 9 presso il palazzetto dello sport di piazza Papa Giovanni XXIII a Canzo.