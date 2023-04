Pallavolo lariana: "Un lago di volley" sta per tornare con la decima edizione

Pallavolo lariana: si è messa in moto la macchina organizzativa di un evento molto atteso.

Pallavolo lariana: già aperte le iscrizioni per la kermesse di domenica 4 giugno

Si è messa in moto la macchina organizzativa di una delle manifestazioni giovanili più attese dalla pallavolo lariana e non solo. Domenica 4 giugno 2023 presso l'ex galoppatoio di Villa Erba (Via Regina 2) a Cernobbio dalle ore 9.30 alle ore 17.00 (ritrovo ore 9) tornerà infatti "Un lago di volley", la kermesse riservata a ragazze e ragazzi nati dal 2011 al 2017 che quest'anno festeggia la sua decima edizione.

Sono di fatto già aperte le iscrizioni per partecipare a questa bella manifestazione organizzata da Fipav Como, Fipav Lombardia in collaborazione con il Comune e la Provincia di Como, Città di Cernobbio e Villa Erba. I partecipanti potranno iscriversi per i tornei di 2 contro 2 e 3 contro 3. Prevista come nelle precedenti edizioni una grande partecipazione da parte di tanti atleti e appassionati del nostro territorio ma non solo.