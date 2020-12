Pallavolo lariana un video speciale con gli auguri dei grandi campioni nostrani di Volley

Pallavolo lariana bella iniziativa natalizia della Fipav di Como

Pallavolo lariana ospite d’eccezione la pluricampionessa Francesca Piccinini

Tempo di auguri natalizi anche per la pallavolo lariana. In un periodo in cui di solito la pallavolo di Como si scambia gli auguri di Natale organizzando la manifestazione “un Albero di Volley”, quest’anno non potendo fare altrimenti il comitato Fipav lariano ha deciso di realizzare un video specale nel quale i campioni della nostra provincia si sono messi in prima linea per dare forza e sostegno ai nostri ragazzi e alle nostre società. Presente anche un ospite d’eccezione la supercampionessa Francesca Piccinini: “Ciao ragazze è un momento difficilissimo ma noi siamo belle toste quindi forza non si molla niente. Un salutone a tutta la pallavolo comasca”. a fare gli onori di casa ci ha pensato Lucio Amighetti presidente del Comitato Territoriale. Fipav di Como. “Dal Comitato Territoriale tanti auguri per un Sereno Natale a voi tutti e alle vostre famiglie. L’augurio più bello è quello di ritrovarci l’anno prossimo nei palazzetti a giocare lo sport più bello del mondo, la nostra pallavolo”.