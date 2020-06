Pallavolo lariana una divertente “zoommata” dell’Olimpia Volley con Caterina Cialfi

Pallavolo lariana bella iniziativa della società di Cadorago.

Pallavolo lariana protagoniste le miniatlete Under12 e Under13 in diretta chat con la nuova palleggiatrice dell’Albese Volley

C’è fermento nella pallavolo lariana in vista della ripartenza e della nuova stagione 2020/21. Come del resto ne è un esempio l’Olimpia Volley Cadorago dove ci si sta organizzando per definire il movimento agonistico dal minivolley alla serie D. Intanto bella iniziativa quella che ha visto protagoniste le atlete delle squadre Under12 e Under13. Un incontro virtuale in chat con una giocatrice esperta e affermata quale Caterina Cialfi, ex capitano della Futura Volley Busto Arsizio che è da poco passata alla corte della Tecnoteam Albese Volley dove giocherà da palleggiatrice in serie B1. Cialfi si è intrattenuta con le giovanissime giocatrici dell’Olimpia dispensando esperienza ma anche tanta simpatia. Una bella “zoommata2 proposta da Mauro Tettamanti e dalle allenatrici dell’Olimpia Volley Cadorago, che ha fatto punto e ha avuto un grande successo tra le baby campioncine del club lariano.