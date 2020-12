Brutte notizie per la pallavolo lariana: con una nuova nota, la Federazione italiana Fipav ha sospeso i campionati minori fino al 15 gennaio 2021.

Pallavolo lariana: volley minore sospeso fino al 15 gennaio 2021

Brutte notizie per la pallavolo lariana minore. La Fipav infatti, recependo l’ultimo decreto ministeriale, ha sospeso l’attività, gare e allenamenti compresi, di ogni categoria giovanile e senior ad esclusione di serie B e A fino al 15 gennaio 2021. La speranza di tante società nostrane è quella di poter rientrare in palestra a lavorare dal 15 gennaio in poi.

La nota della FIPAV sulla sospensione

La Federazione Italiana Pallavolo, alla luce del Dpcm del 3 dicembre, che ammette esclusivamente “…gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale…” (lettera E), ha stabilito che da questo momento e fino al 15 gennaio potranno continuare esclusivamente le attività riguardanti i campionati nazionali di serie A – la cui organizzazione rimane di competenza delle Leghe – e i campionati di serie B che come noto cominceranno il weekend del 23 e 24 gennaio.

Proprio in virtù di questo è ammessa di conseguenza l’attività di allenamento propedeutica alla partenza della serie B. La serie C e tutti i campionati giovanili, compresa qualsiasi forma di allenamento ad esse collegate, sono sospesi. Per quanto riguarda il beach volley è ammessa l’attività legata al campionato italiano per società che si terrà a gennaio.