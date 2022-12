Pallavolo lariana: il punto sull'attività giovanile del comitato Fipav di Como.

Pallavolo lariana: "work in progress" per la selezione provinciale femminile

Buone nuove per la pallavolo lariana e per la selezione giovanile femminile riservata alle annate 2009-10-11 che ha iniziato a lavorare in palestra sotto la direzione del nuovo staff tecnico del Comitato Fipav di Como composto da coach Dario Keller (affiancato da Paolo Frascarolo come assistente, dal dirigente Pierfrancesco Conti e dal team manager Andrea Arisci).

Per ora si sono già svolte due sedute di allenamenti la prima il 27 novembre a Binago e la seconda domenica 11 dicembre, sul doppio campo della palestra di Cermenate. In totale sono state 69 le ragazze scese in campo in rappresentanza di sei società nostrane. Questo il bilancio numerico a metà della prima fase del percorso di qualificazione territoriale per il settore femminile che oltre agli allenamenti sul terreno di gioco, prevede l'attività di monitoraggio dei selezionatori che visionano direttamente gare di campionato e allenamenti di tutte le squadre della categoria Under 14.

Dopo la pausa natalizia la selezione provinciale femminile tornerà in campo per altri allenamenti che sono già stati programmati per domenica 15 e domenica 22 gennaio, mentre il 29 gennaio sarà la volta del “Territorial Day” per la provincia di Como organizzato in collaborazione con il Centro di Qualificazione Regionale e lo staff della selezione della Lombardia.

Un calendario quindi folto per la selezione femminile che culminerà con la partecipazione del prossimo Trofeo dei Territori, edizione 2023, in programma a Brescia a fine maggio.