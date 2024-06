Pallavolo: l'elenco di tutti i premiati del CT Fipav Como per la stagione 2023/24

Giovedì 20 giugno sarà una giornata speciale per la pallavolo lariana e per il Comitato Fipav Territoriale di Como che svolgerà le tradizionali premiazioni per la stagione sportiva 2023/24 al Centro LarioFiere di Erba a partire dalle 20.30.

Questo l'elenco di tutti i premiati: società, squadre, dirigenti, atleti e arbitri che sis sono distinti nell'ultima stagione sportiva.

Premi Fedeltà di Affiliazione

Società DORIA PORTICHETTO per il suo 30° anno di fedeltà alla FIPAV

Società PALLAVOLO CABIATE per il suo 40° anno di fedeltà alla FIPAV

Società GS VILLA GUARDIA per il suo 40° anno di fedeltà alla FIPAV

Società POOL VOLLEY ALTA BRIANZA per il suo 45° anno di fedeltà alla FIPAV

Società GS RASTA' per il suo 50° anno di fedeltà alla FIPAV

Società CS ALBA per il suo 50° anno di fedeltà alla FIPAV

Società AGF GS JUNIOR FINO per il suo 65° anno di fedeltà alla FIPA

Promozioni

Società COMO VOLLEY per la meritata promozione ottenuta nel campionato nazionale di serie BF

Società KAIRE SPORT per la meritata promozione ottenuta nel campionato regionale di serie CF

Società NADIR BREGGIA per la meritata promozione ottenuta nel campionato regionale di serie CM

Società VIRTUS CERMENATE per la meritata promozione ottenuta nel campionato regionale di serie DF

Società GS RASTA' per la meritata promozione ottenuta nel campionato regionale di serie DM

Società in collaborazione

Società VIRTUS CERMENATE per l'ospitalità e la collaborazione nella FINALE DELLA COPPA LARIANA

Società GS VILLA GUARDIA per l'ospitalità e la collaborazione NELLA FINALE DELLA SUPERCOPPA LARIANA

Società PALLAVOLO AROSIO per l'ospitalità e la collaborazione nell'organizzazione delle FINALI U18 FEMM

Società POLISPORTIVA INTERCOMUNALE ASD per l'ospitalità e la collaborazione nell'organizzazione delle FINALI U16 FEMM.

Società PALLAVOLO CABIATE per l'ospitalità e la collaborazione nell'organizzazione delle FINALI U14 FEMM.

Società CS ALBA per l'ospitalità e la collaborazione nell'organizzazione delle FINALI U13 FEMM.

Società S3

Società GRUPPO SPORTIVO CARIMATE per l'ospitalità e la collaborazione nell'organizzazione delle giornate di Mini Volley

Società FIGINO VOLLEY per l'ospitalità e la collaborazione nell'organizzazione delle giornate di Mini Volley

Società NADIR BREGGIA per l'ospitalità e la collaborazione nell'organizzazione delle giornate di Mini Volley

Società POLISPORTIVA SENNA per l'ospitalità e la collaborazione nell'organizzazione delle giornate di Mini Volley

Società GS MONTESOLARO per l'ospitalità e la collaborazione nell'organizzazione delle giornate di Mini Volley

Premio Beach Volley

L' HELLO BEACH PONTELAMBRO per la collaborazione nello sviluppo dell' attività di BeachVolley

Riconoscimenti speciali

A BEATRICE NEGRETTI per la conquista del campionato Serie A1

Femminile 2023-202

A VIOLA PELLICIARI per la conquista del titolo nazionale

Under 16 Femminile 2023-202

Trofeo particolare

-A GRAZIANO CRIMELLA i migliori complimenti per essersi distinto in questi anni come Presidente nell' organizzazione e gestione di una solida società e per averci donato emozioni uniche nei suoi 25 anni di Presidenza;

- A DARIO MONGUZZI i migliori complimenti per essersi distinto in questi anni come Capitano, infondendo spirito di squadra ad uno splendido gruppo di atleti e per averci regalato emozioni indimenticabili in questi 28 anni come giocatore;

- Alla Società Olimpia Pallavolo Cadorago i nostri ringraziamenti per il fattivo sostegno all' attività delle selezioni Indoor e BeachVolley.

Premiati campionati Beach Volley

Under17 femminile

FEBBI GIORGIA-GRIVA VALENTINA

RUIU BENEDETTA-PEVERELLI GIADA

ANTONICELLI SOFIA-ROVELLI GIORGI

Under 15 femminile

MALINVERNO LUDOVICA-PELLIZZONI GIULIA

GIOIA ELISA-FAMILIARI CATERINA

NUVOLONE CECILIA-COZZOLI CAMILLA

Under17 maschile

BIANCO GABRIELE-BIANCO SIMONE

RUSSELLO GABRIELE-CASARICO ANDREA

Under15 maschile

AMADEO EDOARDO-FRIGERIO MATTIA

HU DANIELE-LIBRADA GIANLUCA

PESCARELLA PIETRO-PROFETA RICCARDO

Premiazioni Divisioni

Prima Divisione Femminile

VIRTUS CERMENATE

GELATERIA NONNA PAPERA GS RASTA'

BIKE HOUSE VILLA GUARDIA

Seconda Divisione Femminile

GS CARIMATE

PALLAVOLO LOMAZZO

POL. MONTORFANO NEGRI E BRENNA

Terza Divisione Femminile

GS SAN GIORGIO LURAGHESE

ASD POL. AURORA

US. ALBATESE

Riconoscimenti speciali

Albero di Volley

La società POLISPORTIVA INTERCOMUNALE per la collaborazione all'evento UN ALBERO DI VOLLEY

Premio disciplina

La società UNION VOLLEY MARIANO per non essere incorsa durante tutta la stagione in sanzioni disciplinari.

Dirigenti

A MARIO BRENNA per tutti gli anni dedicati allo sviluppo della pallavolo sul territorio comasco; con affetto e riconoscenza

Allenatori

Il tecnico GAETANO LA FROSCIA per l'impegno profuso e l' ottimo risultato conseguito dalla promozione in Serie B2 stagione 2023-2024

Arbitri

NAVA ALESSANDRO per l'impegno profuso e la promozione conseguita ad Arbitro di Ruolo Regionale nella stagione 2023-2024

COPPA LARIANA FEMMINILE

Gs VIRTUS

SUPERCOPPA FEMMINILE

GS VIRTUS

Campionati giovanili

Under 18 Femminile

Trofeo Primavera U18F

GS SAN GIORGIO LURAGHESE BLU

Trofeo Lario U18F

JUNIOR FINO

Under 16 Femminile

Trofeo Primavera U16F

CS ALBA-PALL. LIPOMO

Trofeo Lario U16F

UNION VOLLEY MARIANO

Under 14 Femminile

Trofeo Primavera U14F

POL. BELLAGIO

Under 13 Femminile

Trofeo Primavera U13F

GS MONTESOLARO

Trofeo Lario U13F

POLISPORTIVA COLVERDE