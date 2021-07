Pallavolo, l'ItalVolley di Simone Anzani perde male a Tokyo contro la Polonia

Pallavolo prima sconfitta della nazionale azzurra nel torneo olimpico maschile.

Pallavolo per l'atleta di Bizzarone&compagni il prossimo delicato impegno è in programma mercoledì 28 luglio contro il Giappone

Brutte notizie da Tokyo per la nazionale italiana di pallavolo maschile che ha perso il 2° turno del torneo olimpico contro la Polonia bicampine del mondo con un secco 3-0. In campo come centrale anche l'atleta lariano di Bizzarone Simone Anzani ma tutta l'Italia non si è espressa nel modo migliore non riuscendo così a bissare il successo dell'esodio ottenuto contro il Canada. Solo nel secondo set gli azzurri hanno provato a invertire il trend perdendo però ai vantaggi. Anzani e compagni torneranno in campo mercoledì 28 luglio quando per il 3° turno affronteranno i padroni di casa del Giappone alle ore 12.40 italiane (le 19.40 locali).

Il tabellino di ITALIA-POLONIA 0-3 (20-25, 24-26, 20-25)

Italia: Juantorena 9, Zaytsev 7, Galassi 7, Sbertoli 3, Anzani 6, Michieletto 9, Colaci (L). Lavia 4, Kovar, Piano, Vettori, Ne: Giannelli. All: Blengini

Polonia: Nowakowski 5, Kurek 14, Leon 18, Drzyzga 3, Sliwka 9, Bieniek 5, Zatorski (L). Kochanowski 1, Kaczmarek, Kubiak, Semeniuk. Ne: Lomacz. All: Heynen

Arbitri: Turci (BRA), Cespedes (DOM)

Risultati e programma 26 luglio

Pool A: Iran - Venezuela 3-0 (25-17, 25-20, 25-18)

Pool B: USA - ROC 1-3 (23-25, 25-27, 25-21, 23-25)

Pool A: Polonia - Italia 3-0 (25-20, 26-24, 25-20)

Pool B: Francia - Tunisia 3-0 (25-21, 25-11, 25-22)

Pool A: Giappone - Canada ore 12.40

Pool B: Brasile - Argentina ore 14.45

Calendario – orari di gioco italiani

Italia-Giappone (28/7, ore 12.40), Italia-Iran (30/7, ore 12.40), Italia-Venezuela (1/8, ore 9.25).

Pallavolo Maschile

Gironi

Pool A: Giappone, Polonia, Italia, Canada, Iran e Venezuela.

Pool B: Brasile, Stati Uniti, ROC (Russian Olympic Committee), Argentina, Francia, Tunisia.

Formula

Dodici squadre partecipanti divise in due pool da 6. Le prime 4 di ciascuna pool si qualificano per i quarti di finale. La prima di una pool affronta la 4 dell'altra. Le seconde e le terze verranno accoppiate con un sorteggio.