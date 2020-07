Pallavolo: Michele Malvestiti da Brescia alla Pool Libertas Cantù

Pallavolo, Michele Malvestiti “vola” alla Pool Libertas Cantù.

Pallavolo, nuovo acquisto

Lo scorso mese di gennaio è stato grande protagonista dell’approdo in finale di Coppa Italia di serie A2 della sua Sarca Italia Chef Centrale Brescia. E per la prossima stagione Michele Malvestiti ha accettato la sfida del Pool Libertas Cantù, andando a rinforzare un roster giovane ma già molto agguerrito.

“Michele è un ragazzo con qualità fisiche molto importanti – commenta coach Matteo Battocchio – che negli ultimi anni ha però trovato poco spazio, giocando in una squadra di altissimo profilo. Sono curioso di vedere quanto la sua esperienza al fianco di campioni come Cisolla e Tiberti gli sia rimasta dentro nel modo di vivere la palestra quotidianamente, perché è da lì che deve partire per dire la sua nel prossimo campionato e nel suo futuro. L’ho sentito molto determinato, sa che è giunto il momento di buttare il cuore al di là dell’ostacolo, e mi aspetto molto da lui”. Malvestiti: “Il Pool Libertas mi ha fatto un’ottima proposta e, conoscendo già l’ottimo staff, non è stato difficile per me accettare. Ho avuto modo di parlare con coach Matteo Battocchio e ho trovato un allenatore con una grande voglia di lavorare, esattamente come me. La squadra è molto giovane: conosco già alcuni compagni, e sono sicuro che il mix tra gioventù ed esperienza che è stato costruito sarà ottimo. Per me è una grande opportunità per continuare nel percorso di crescita iniziato la scorsa stagione a Brescia, dove ho avuto la possibilità di allenarmi con grandi campioni come Tiberti, Cisolla e Gavotto, e il loro esempio è stato molto importante”.