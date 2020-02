Pallavolo: S.Giorgio Lurago schiacciata da Virtus Cermenate

Vitus Cermenate batte il San Giorgio Lurago nella seconda fase del campionato territoriale

Cermenate vince

Nel “breakfast match” della sesta giornata di campionato Virtus Cermenate vince per 3-0 contro le pari età di San Giorgio Lurago Giallo Blu.

Partita combattuta fino all’ultimo

Buon avvio di primo set per Cermenate (1-4). Le padrone di casa impattano subito sul 6-6 e si portano avanti (10-6). Ma le virtussine rispondono subito e risorpassano le avversarie (11-13, 16-21). Nel finale però le ospiti si rilassano e permettono a San Giorgio Lurago di rientrare impattando sul 22-22. Il finale è punto a punto con Cermenate che, solo ai vantaggi, riesce ad avere la meglio chiudendo 24-26 il parziale. Nel secondo set Cermenate scende in campo con un altro piglio. La formazione guidata dalla coppia Proverbio-Favaro, infatti, inizia forte (0-3, 1-7), amministra il vantaggio (7-14, 13-19) e vince il parziale 19-25. Il terzo parziale è la copia del precedente. Cermenate prende in mano il gioco partendo avanti (2-5). Lurago non riesce a rientrare (7-15, 14-20) e per le virtussine è semplice chiudere il parziale 18-25 e l’incontro 3-0. Cermenate conquista così i tre punti in palio e, complice la vittoria per 3-0 di Cadorago su Union Volley di venerdì, allunga sulla seconda portandosi a +6.

Prossima sfida

Nella prossima giornata Cermenate osserverà il suo turno di riposo, per poi riprendere sabato 29 febbraio 2020 alle ore 18.30 contro Ardor Volley Mariano.

Info Match

6^ Giornata Under 18 Femminile Como – Seconda Fase – Campione Territoriale

San Giorgio Lurago 0 – Virtus Cermenate 3

(24-26, 19-25, 18-25)

Virtus Cermenate: Ruiu 3, Arnaboldi ne, Tosetti 8, Rumi ne, Bollini 19, Castelli 13, Penitenti 5, Ravasio 5, Schembri (L) 1. Allenatore: Proverbio Giorgio. Secondo Allenatore: Favaro Sara.