Pallavolo saranno ridotti i gironi e la durata dei campionati

La pallavolo italiana e lariana incomincia a guardare avanti. La Fipav, la federazione italiana pallavolo, ha inqueste ore anticipato alcune indicazioni sulla struttura dei campionati in vista della prossima stagione 2020-21. Nei prossimi giorni il Consiglio Federale ratificherà la guida pratica che conterrà la normativa che regolamenterà tutti i campionati con la volontà di andare incontro alle società e alla loro programmazione. Alla luce della sospensione della stagione 2019/20 a causa del Covid-19, la Fipav ha deciso di introdurre alcuni significativi cambiamenti per i campionati Nazionali di serie B, primo fra tutti la riduzione della durata dei campionati e dei gironi che saranno composti al massimo da 12 squadre. Per quanto riguarda i reintegri e la loro eventuale definizione si terrà conto della classifica avulsa comprensiva di tutte le gare disputate fino alla conclusione della stagione 2019/20.

Il reintegro dalle Serie C Regionali alla Serie B Maschile e alla B2 Femminile avverrà utilizzando la classifica di tutte le gare regionali disputate fino alla conclusione della stagione e l’ordine dei reintegri sarà stabilito dalla classifica dell’osservatorio campionati relativo alla stagione 2018/2019.

In caso di rinuncia al reintegro della società avente diritto si procederà con il reintegro della società immediatamente successiva nella classifica del medesimo comitato regionale sino al raggiungimento della quarta classificata.

L’eventuale completamento dei al termine delle iscrizioni, sarà valutato dal Consiglio Federale con l’eventuale reintegro di ulteriori squadre in serie B Maschile (massimo otto) e in serie B2 Femminile (massimo tredici).

Inoltre sono state indicate le scadenze relative ai primi adempimenti della stagione sportiva, posticipandole rispetto al passato, con l’obiettivo di aiutare la programmazione delle società, fermo restando che l’iter sarà dettato dai tempi dell’emergenza sanitaria e dai relativi provvedimenti governativi. Per esempio termine di iscrizione per B1 maschile B2 Femminile sarà dal 27 luglio al 10 agosto con calendari entro il 31 agosto.

Inoltre nella stagione 2020-21 ci sarà una strutturazione dei Campionati Giovanili, con le categrie maschili efemminili Under 13, 15, 17, 19, con nuove indicazioni tecniche relativamente all’altezza della rete e l’utilizzo del ruolo del libero con possibilità. Per i Comitati Periferici ci sarà la possibilità di ampliare l’attività con campionati Under 14, 20, 21 maschili e femminili che termineranno solo con la Fase Regionale.

