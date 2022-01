Pallavolo si ferma il volley lombardo dalla serie C in giù fino al 23 gennaio

Stop al volley regionale

Pallavolo nuova importante decisione comunicata dal consiglio regionale Fipav.

Pallavolo dopo la sospensione dell'attività agonistica giovanile ora si stoppano anche i campionati di serie D e C maschili e femminili

La pallavolo regionale si ferma dalla serie C in giù. Questa l'ultima decisione presa dal Consiglio Regionale Fipav della Lombardia che dopo aver stoppato i campionati giovanili, nella riunione del 7 gennaio 2022 ha deciso la sospensione temporanea fino al 23 gennaio dei campionati di serie D e C maschili e femminili in via precauzionale vista la situazione attuale in tutto il territorio. Un provvedimento a cui sono interessate anche molte squadre lariane che quindi dovranno rinviare ben tre turni in programma da questo weekend a quello del 22-23 gennaio.

Questo il comunicato ufficiale del Consiglio Regionale Fipav Lombardia

"Preso atto che:

dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale 16/2021 del 03/01/2022 il numero delle richieste di spostamento gare è aumentato in maniera esponenziale, sia da parte di Società direttamente coinvolte a causa di atleti contagiati da COVID, sia da parte di Società, che, in via precauzionale, avevano rinviato la gara;

il numero delle gare (sospese o rinviate) ha raggiunto, ad oggi, oltre il 60% del numero totale delle gare in calendario per i giorni 8 e 9 gennaio.

Per quanto sopra riportato il Consiglio Regionale, a rettifica di quanto indicato nel CU 16/2021,

LA SOSPENSIONE DI TUTTI I CAMPIONATI DI SERIE C E SERIE D FINO AL 23 GENNAIO (COMPRESE GLI EVENTUALI RECUPERI GIÀ PROGRAMMATI IN TALE PERIODO).

Verranno pubblicate con Comunicato Ufficiale successivo le modalità di recupero delle gare in oggetto".