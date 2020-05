Pallavolo, tutti i coach del Volley a lezione online con la Fipav

Pallavolo: novità importanti dalla federazione per tutti gli allenatori.

Pallavolo, un ciclo di incontri di aggiornamento

La pallavolo manda a lezione tutti gli allenatori anche quelli lariani. Da giugno a settembre infatti il Settore Formazione FIPAV, ai fini dell’espletamento dell’obbligo di Aggiornamento Nazionale da parte dei tecnici di Secondo e Terzo Grado che nella Stagione Sportiva 2019-2020 hanno svolto le funzioni di primo allenatore nei Campionati Nazionali di Serie B e di secondo e terzo allenatore nei Campionati Nazionali di Serie A (minimo 3 presenze), ha organizzato una serie di iniziative on line, svolte con la modalità della formazione a distanza (webinar in diretta streaming).

Queste lezioni saranno comunque aperte a tutti i tecnici anche della nostra provincia di ogni ordine e grado interessati, senza validità ai fini dell’aggiornamento obbligatorio, (fatta salva la possibilità del riconoscimento da parte delle strutture periferiche responsabili ed interessate) con consegna di attestato di partecipazione. L’assolvimento degli obblighi di aggiornamento si otterrà con la partecipazione a due delle seguenti iniziative.

PROGRAMMA (della durata di 2 ore dalle 19.00 alle 21.00)

Domenica 14 Giugno 2020 – Massimo Barbolini – Il Muro – Scadenza iscrizioni 10 Giugno 2020 ore 24.00

Sabato 20 Giugno 2020 (Lezione Corso Terzo Grado) – Gianlorenzo Blengini – Organizzazione nell’avvicinamento all’evento – Sistemi d’attacco e di ricezione – Scadenza iscrizioni 14 Giugno 2020 ore 24.00

Sabato 27 Giugno 2020 (Lezione Corso Terzo Grado) – Davide Mazzanti – Esperienza in Nazionale – Scadenza iscrizioni 21 Giugno 2020 ore 24.00

Domenica 5 Luglio 2020 – Silvano Prandi – L’attacco da ricezione – Scadenza iscrizioni 28 Giugno 2020 ore 24.00

Domenica 12 Luglio 2020 – Matteo Bertini – L’importanza dei fondamentali nel campionato di Serie A2 – Scadenza iscrizioni 5 Luglio 2020 ore 24.00

Domenica 19 Luglio 2020 – Roberto Piazza – La ricezione – Scadenza iscrizioni 12 Luglio 2020 ore 24.00

Giovedì 23 Luglio 2020 – Andrea Anastasi – La pallavolo internazionale – Scadenza iscrizioni 16 Luglio 2020 ore 24.00

Domenica 26 Luglio 2020 – Alberto Giuliani – Il sistema tattico muro difesa – Scadenza iscrizioni 20 Luglio 2020 ore 24.00

Domenica 2 Agosto 2020 – Giuseppe Cuccarini – Organizzazione di lavoro e staff e la preparazione della gara – Scadenza iscrizioni 27 Luglio 2020 ore 24.00

Domenica 9 Agosto 2020 – Ferdinando De Giorgi – Il servizio – Scadenza iscrizioni 2 Agosto 2020 ore 24.00

Domenica 23 Agosto 2020 – Andrea Giani – Il contrattacco – Scadenza iscrizioni 18 Agosto 2020 ore 24.00

Domenica 6 Settembre 2020 – Gianluca Graziosi – Il giovane talento in Nazionale e nei campionati di serie A – Scadenza iscrizioni 30 Agosto 2020 ore 24.00

Domenica 13 Settembre 2020 – Luca Pieragnoli – Il ricettore attaccante – Scadenza iscrizioni 6 Settembre 2020 ore 24.00

Domenica 20 Settembre 2020 – Marco Mencarelli – Difesa e contrattacco – Scadenza iscrizioni 13 Settembre 2020 ore 24.00

Domenica 27 Settembre 2020 – Massimo Bellano – Metodologia, preparazione e quantificazione del lavoro in palestra – Scadenza iscrizioni 20 Settembre 2020 ore 24.00

Informazioni e contatti:

Mail: settoretecnico@federvolley.it

Tel: 3356838233 – 3356839168