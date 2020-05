Panathlon Como domani videoconferenza con i grandi del canestro da Abass Awudu a Marzorati e Sacchetti

Panathlon Como, mercoledì 20 maggio, speciale incontro sul web per gli appassionati di basket.

Panathlon Como l’evento visibile a tutti in diretta streaming su Youtube e Facebook

Serata speciale quella di domani, mercoledì 20 maggio, per il Panathlon Como che con il Panathlon1 Club Area 2 Lombardia ha organizzato per le ore 20.45 una video conferenza in diretta streaming visibile sui canali Facebook e Youtube, con un argomento molto caro agli sportivi nostrani. Il tema del giorno infatti sarà il basket in Lombardia che sarà gestito dal presidente del Panathlon Como Edoardo Ceriani che condurrà la serata e che vedrà come ospiti d’eccezione il giocatore comasco Awudu Abass, nazionale ed ex capitano della Pallacanestro Cantù ora tesserato per la Germani Brescia ma anche la leggenda del basket canturino quale Pierluigi Marzorati. Con loro interveranno anche Romeo Sacchetti ct della nazionale Italiana maschile e allenatore della Vanoli Basket Cremona, Giancarlo Ferrero, capitano della Pallacanestro Varese. un incontro di assoluto livello aperto ai soci di tutti i club ma anche alle società lariane e non, a tutti gli appassionati e tifosi che potranno vederlo in chiaro sui canali Facebook e YouTube dove rivolgere domande a tutti gli ospiti.

Come vedere la diretta

Su Facebook collegarsi alla pagina del Panathlon Club Area 2 – Lombardia al link

https://www.facebook.com/panathlonarea2/.

Sul Youtube del Panathlon Club Area 2 Lombardia al link https://www.youtube.com/channel/UCcvb6cHW3DqmgUK0Kp0rM2w/featured.