Parte forte Villa Guardia che sbanca Vertemate, pesante ko per Mariano

Semaforo verde ieri sera per il campionato di serie C femminile che ha visto subito in campo le nostre tre portacolori del girone Ovest.

I risultati

A sorridere e a portare a casa i primi tre punti è stata l'unica squadra del terzetto che ha giocato in... trasferta. Si tratta del Villa Guardia che ha messo a segno il primo colpo stagionale andando a vincer il primo derby lariano sul campo della ripescata Vertematese. Falsa partenza invece per la Nonna Papera Mariano Comense travolta in casa dal Vittuone retrocesso dalla serie B. Partita che è durata solo il primo quarto (6-14) poi le ospiti sono scappate via senza più voltarsi indietro. Nel weekend si completa il cartellone con le restanti gare.

Il cartellone del 1° turno d’andata del girone Ovest

Venerdì 4 ottobre ore 21.30 Vertematese-Villa Guardia 34-49, Nonna Papera Mariano-Vittuone 25-63, Gavirate-Trezzano 75-63, Fernese-Bollate 65-58; sabato 5 Legnano-Lecco; domenica 6 Tradate-San Gabriele Milano, Corsico-Sondrio.

Classifica del girone Ovest

Villa Guardia, Vittuone, Gavirate, Fernese 2; Vertematese, Mariano, Bollate, Trezzano, Legnano, Lecco, Tradate, San Gabriele Milano, Corsico, Sondrio 0.