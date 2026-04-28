Partenza falsa per Villa Guardia e Vertematese nei playoff di serie C

E’ iniziato il gran ballo dei playoff anche nel campionato di serie C femminile che vede in pista le due squadre lariane Villa Guardia, quinta classificata nel girone B, e la Vertematese che ha chiuso all’ottavo posto.

Le gare

Nel fine settimana si sono giocate le gare 1 delle serie dei quarti di finale che si sono rivelate avare di soddisfazioni per le due squadre nostrane. Villa Guardia infatti ha perso sul campo del Verdello mentre la Vertematese pur lottando si è dovuta arrender sul campo della Vismara Milano prima classificata nel girone A. Ora le due portacolori lariane sono chiamate al pronto riscatto in gara 2 e in programma domenica 3 maggio nei rispettivi campi di casa per impattare le rispettive serie e rimandare la qualificazione in semifinale alle terze partite.

I risultati dei quarti di finale: gara 1

1° quarto: Vismara Milano-Vertematese 62-54; gara 2 domenica 3 maggio ore 18.30 Vertematese-Vismara, eventuale gara 3 sabato 9 maggio Vismara-Vertematese

2° quarto: Gallarate-Vobarno 87-48; gara 2 venerdì 1 maggio Vobarno-Gallarate

3° quarto: Sondrio-Cremonese 40-51; gara 2 sabato 2 maggio Cremonese-Sondrio

4° quarto: Verdello-Villa Guardia 61-47; gara 2 domenica 3 maggio ore 18.45 Villa Guardia- Verdello: eventuale gara 3 sabato 9 maggio Verdello-Villa Guardia.

5° quarto: Lecco-Rezzato 43-40; gara 3 sabato 2 maggio Rezzato-Lecco

6° quarto: Masters Carate-Corsico 55-50; gara 2 domenica 3 maggio Corsico-Masters Carate

7° quarto: Vimercate-Tradate 63-56; gara 2 domenica 3 maggio Tradate-Vimercate

8° quarto Gavirate-Mantova 55-64; gara 2 sabato 2 maggio Mantova-Gavirate