Progetto Giovani Cantù: l'U17 sbanca all'esordio

Esordio subito vincente per la squadra U17 del Progetto Giovani Cantù targata Generali Buelli e Rasero contro l’Urania Milano.

Esordio da incorniciare

Ieri sera, mercoledì 25 settembre, l’Under17 del Progetto Giovani Cantù haaperto il campionato Eccellenza di categoria andando a sbancare il campo dell'Urania Milano con ampio margine e una prova molto positiva. La squadra diretta da coach Guido Saibene è partita bene per poi allungare in progressione trascinata dal top scorer Riccardo Pavese. Gli U17 di Cantù torneranno in campo per il 2° turno martedì 1 ottobre in casa contro Here You Can Pavia.

Il tabellino di URANIA MILANO- GENERALI BUELLI E RASERO CANTU’ 55-84

Parziali: 15-20, 26-38, 40-60

Urania Milano: Cividati 8, Rizzo, Manfredi, De Carlo 4, Buffone 5, Pilone 3, Costa 12, Garavaglia, Martino 3, Niceforo 7, Valerio 13, Citterio. All. Lo Storto.

Generali Buelli e Rasero Cantù: Molteni 4, Rossi 9, Fossati, Zimonjic 3, Gualdi 8, Malano 13, Bagordo 5, Fortis 4, Panceri 16, Pavese 18, Alexa 2, Bandirali 2. All. Saibene, Vice All. Bonassi, Banfi.

Questo il 1° turno d'andata del girone Centro

Mercoledì 25 settembre ore 21 Urania Milano-PGC Cantù 55-84, Desio-Limonta Costa Masnaga 56-51; venerdì 27 EA7 Olimpia Milano-Gamma Segrate; sabato 28 Milanotre-Here You Can Pavia.