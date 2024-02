Prima allenamento congiunto e poi partita inclusiva sul campo del centro sportivo di Casnate con Bernate gestito da Eracle Sport Center.

Partita di calcio inclusiva sul campo Eracle di Casnate con Bernate

Lo sport per tutti. La bellezza di confrontarsi su un campo da calcio, senza pregiudizi. E' quanto accaduto ieri mattina, domenica 11 febbraio 2024, sul campo da calcio del centro sportivo casnatese. Grazie all'organizzazione del Milan Club di Cernobbio, guidato da Oliver Chignoli, che da anni lavora a stretto contatto con Gianluca Zambrotta per progetti solidali e inclusivi, si sono trovati sull'erba i giocatori dell'AC Milan For Special e gli Insuperabili.

La prima è la formazione che partecipa alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC con i colori rossoneri mentre la seconda è un network di scuole calcio per persone con disabilità altamente qualificate, che possano con il tempo creare un vero e proprio movimento culturale.

Un bel confronto sportivo sull'erba casnatese che ha visto gli Insuperabili primeggiare sul campo. Non resta che attendere la rivincita.