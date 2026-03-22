Partita senza storia: Cantù cede a Tortona

Netta battuta d’arresto per l’Acqua S.Bernardo Cantù, che cade alla Nova Arena di Tortona dopo una partita condotta per intero dai padroni di casa.

Bortolani e Strautins sono i primi a muovere il tabellino. Tortona allunga subito grazie proprio a un ispirato Strautins, ma Sneed tiene in scia l’Acqua S.Bernardo. Fevrier e Basile provano a riavvicinare Cantù, ma Hubb mantiene i padroni di casa avanti di due possessi. Si ferma Chiozza per infortunio. Dopo i primi dieci minuti i piemontesi comandano 27-22.

Per la Bertram arriva presto un vantaggio in doppia cifra, nonostante un buon impatto di Basile sulla gara. Sneed colpisce da tre punti, ma Chapman porta Tortona a +15. Il finale del primo tempo sorride ancora ai padroni di casa, che vanno al riposo sul 55-38.

L’Acqua S.Bernardo esce dagli spogliatoi con un parziale di 8-0 di Bortolani e Moraschini, ma Vital sblocca Tortona con una tripla. Olejniczak e Hubb restituiscono un margine di sicurezza ai padroni di casa. Negli ultimi minuti del terzo periodo la Bertram allunga di nuovo fino al 73-55.

Hubb mette al sicuro il risultato con la tripla del +21. Coach De Raffaele ferma il gioco, ma Cantù non riesce a cambiare l’inerzia della partita. La straordinaria prestazione di Chapman consente ai padroni di casa toccare il +30. La gara scivola così fino alla sirena, che premia Tortona 100-73.

«Per noi la partita si è messa male subito all’inizio, perdendo Chiozza – ha detto coach Walter De Raffaele – Noi siamo arrivati con poca energia nel rispondere al loro notevole impatto fisico alla gara. Hanno tirato con ottime percentuali da tre punti per tutta la partita, sicuramente aiutati però dalla nostra prestazione. Abbiamo provato a rientrare nel terzo quarto, avendo un paio di occasioni per tornare a 8 punti di svantaggio, non ci siamo riusciti e lì poi la partita si è praticamente chiusa. Grande merito a Tortona, che giustamente gioca per arrivare in fondo a questo campionato. Noi non occupiamo per caso questa posizione in classifica e credo che i miei giocatori e tutto il contorno debbano ricordarsi di combattere in ogni partita, senza pensare di essere diventati bravi dopo una vittoria. Dobbiamo imparare la lezione, resettare e giocare con un altro tipo di furore agonistico dalla prossima, per combattere in ogni partita al di là del vincere o perdere».