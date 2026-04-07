Pasqua trionfale per l’Uniweb Cantù U14 che vince il Torneo Internazionale di Massagno

Pasqua davvero trionfale per l’Uniweb Cantù Under14 che ha conquistato meritatamente il Torneo Internazionale di Massagno nella vicina Svizzera. La squadra brianzola diretta da coach Matteo Bonassi è stata protagonista di un bellissimo percorso netto e dopo aver vinto il girone eliminatorio e la semifinale, ha concluso il torneo battendo in finalissima il Basket Rapallo conquistando così il titolo. Ciliegina sulla torta, Giorgio Galimberti è stato premiato come miglior giocatore del torneo, con 72 punti totali.

Tabellino Uniweb Cantù-Next Step Basket Rapallo 118-40

Uniweb Cantù: Mascheroni 13, Formenti 7, Bazzi 2, Lombardi 6, Olgiati F. 13, Gallinoni 12, Balestrini 4, Galimberti 22, Moscatelli 15, Olgiati R. 6, Aiolfi 10, Rho 8. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.