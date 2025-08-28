Patrick Cutrone lascia il Como: sarà il nuovo attaccante del Parma, in prestito

Calcio serie A

L'attaccante di Parè saluta il Lario e si trasferisce alla società ducale.

Manca ancora l’ufficialità, ma ormai è certo che Patrick Cutrone proseguirà questa stagione in Serie A, lontano dal suo amato Lago e con la maglia del Parma.

Cutrone si allontana dalle sponde del Lago

Il bomber lariano di Parè (Colverde) e beniamino dei tifosi, dopo tre annate da protagonista sta per salutare il Como dove era arrivato nel 2022 totalizzano 102 presenze in maglia azzurra, 31 reti e 12 assist, contribuendo in modo decisivo alla storica promozione in Serie A, fino all'ultima stagione sintetizzata da 8 reti e 5 assist in 35 partite. Como e Parma hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento dell’attaccante in prestito con diritto di riscatto. Intanto, mentre la squadra di mr Cesc Fàbregas, prosegue la preparazione in vista della trasferta di sabato a Bologna, non sono escluse novità dalla sede lariana sul fronte mercato alla voce nuovi arrivi.

Questo il programma del 2° turno d'andata di serie A

Venerdì 29 agosto ore 18.30 Cremonese-Sassuolo, ore 20.45 Lecce-Milan; sabato 30 agosto ore 18.30 Bologna-Como, Parma-Atalanta, ore 20.45 Napoli-Cagliari, Pisa-Roma; domenica 31 ore 18.30 Torino-Fiorentina, Genoa-Juventus; ore 20.45 Inter-Udinese, Lazio-Verona.

Classifica di serie A

Inter, Como, Juventus, Napoli, Cremonese, Roma 3; Genoa, Lecce, Cagliari, Fiorentina, Atalanta, Pisa, Udinese, Verona 1; Sassuolo, Bologna, Milan, Lazio, Parma, Torino 0.

