Pattinatori Mobili sesti al «Bruno Tiezzi»

Si è conclusa con uno straordinario sesto posto nella classifica generale per società l’avventura della GP Mobili Cantù Bcc ai Giochi Nazionali per società «Bruno Tiezzi 2026», disputati a Martinsicuro e organizzati dall’A.S.D. Rolling Pattinatori Bosica.

Le gare

Un risultato di prestigio se si considerano i numeri della manifestazione: ben 87 società provenienti da tutta Italia e oltre 640 atleti al via. La società canturina ha schierato quindici giovani atleti. Nella categoria Giovanissimi sono scesi in pista Giacomo Zatti, Ludovica Sforzin, Giorgia Zuffi, Mark Mokliak, Arwa Essadek, Luciana Veneri Romero, Tommaso Spitalieri Montorfano e Nina Auguadro. Nella categoria Esordienti hanno invece gareggiato Safa Isaraj, Greta Videtta, Matilde Mosconi, Irene De Franco, Alessia Sala Tesciat, Marta Bernasconi e Mia Veropalumbo. Tra le prestazioni individuali, da evidenziare quelle di Mark Mokliak, autore di un fine settimana di altissimo livello, concluso con piazzamenti nella top five in tutte le gare disputate, arricchiti da due terzi posti e due quinti posti. Da sottolineare anche il ruolo di Nhak Farao, che dopo aver vissuto per anni le emozioni della competizione da atleta, continua oggi il proprio percorso sportivo in una nuova veste. Dalla pista alla balaustra, mette esperienza, passione e competenza al servizio dei più giovani, accompagnandoli nella loro crescita tecnica e personale.

In arrivo il Trofeo Città di Cantù

La società canturina ospiterà poi il 47° Trofeo Città di Cantù il 4 e 5 luglio al Centro Sportivo Toto Caimi.