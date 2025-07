 Per il canturino Acunzo e l'Italia U18 debutto ok con la Germania agli Europei

Pallacanestro giovanile

Buon debutto nel torneo continentale per gli azzurri e il giovane cestista del PGC

E' iniziata bene l'avventura del neo canturino Thomas Acunzo e l'Italia Under18 agli Europei di categoria in Serbia.

L'esordio

Ieri infatti la nazionale azzurra allenata da Marco Sodini (ex tecnico di Cantù) con il nuovo acquisto del PGC (autore di 2 punti) ha battuto nel match d'esordio la Germania con un netto 85-71. Oggi Acunzo e compagni tornano in campo alle ore 21 contro la Bulgaria per poi chiudere il girone eliminatorio domani, lunedì 28 luglio, contro Israele, alle ore 16.00. Tutte le partite sono trasmesse dal canale YouTube di FIBA.

Il tabellino di Italia-Germania 85-71

Parziali: 20-18, 49-35, 66-53

Italia: Crestan 5 (1/1, 1/2), Accorsi 21 (2/5, 5/8), Hassan* 12 (4/8, 1/4), Baiocchi 6 (1/1, 1/2), Acunzo* 2 (1/2), Macrì , Lonati* 3 (1/4 da tre), Garavaglia* 12 (5/8, 0/2), Ceccato 16 (1/2, 4/5), Frashni 4 (2/3), Placinschi* 4 (2/4), Sow. All. Sodini.

Germania: Ilic ne, Edoka 8 (2/2, 0/3), Mutter (0/2, 0/1), Grujicic 23 (4/8, 2/11), Biel 7 (2/4, 0/3), Scheffs 3 (0/1, 1/3), Crnjac 7 (1/4, 1/4), Lastring* 14 (4/10, 2/5), Sokolov, Bruggermann* 9 (1/1, 1/3), Kroger (0/1), Behrendt. All. Arigbabu.