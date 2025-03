Per il PGC doppietta vincente con Under15 e Under17

Il week-end ha regalato una bella doppietta vincente al PGC grazie ai suoi Under15 Eccellenza e agli Under17 Regionale.

Vittorie per la PGC

La Cierre Ufficio Cantù - del Progetto Giovani Cantù - ha chiuso la fase Gold del campionato lombardo superando in casa la Pallacanestro Brescia per 73-59 al termine di una gara molto combattuta e caratterizzata da sorpassi e controsorpassi. Per la squadra allenata da coach Matteo Bonassi ora la testa va alla fase interregionale.

Il tabellino Under15 Cierre Ufficio Cantù-Brescia 73-69

Parziali: 12-22, 33-36, 56-51

Cierre Ufficio Cantù: Barreca 3, Villa 9, Rainoldi, Teoldi 15, Pulcinelli 10, Festi 3, Grisoni 4, Sellitto 9, Buzzi, Martinelli 2, Marelli 18, Bonavoglia. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.

Pallacanestro Brescia: Castro Perez, Micheli 22, Peroni, Colosio 4, Datinguinoo 5, Giustacchini, Messina, Sala 6, Semeraro 4, Pathe Thiaw 10, Trezzi 18, Mentasti.

Nel campionato Under17 regionale nuova larga vittoria esterna per la Ceam Cantù corsara sul campo della Robur Saronno. Il team diretto da coach Andrea Rumi dopo un primo quarto equilibrato ha allungato in progressione confermandosi in vetta al girone.

Il tabellino Under17 Robur Saronno-Ceam Cantù 49-80

Parziali: 18-19, 26-37, 32-57

Robur Saronno: D’Obici, Mantovani, Marchesani, Cormio 2, Tagliaferri, Frà 3, Pirovano 6, Grassadonia 9, Sarr 2, Calcagni 2, Vena 6, Pasquariello 19. All. Leva.

Ceam Cantù: Cambria 11, Sampietro 2,

Pirini, Terzaghi 9, Saldarini, De Lucca M. 11, Olgiati 6, Varani 3, Cozza 9, De Lucca A. 13, Corti 7, Mutlu 9. All. Rumi, Vice All. Besio.