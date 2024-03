Per il Pool Libertas Cantù svanisce il sogno play off

Il sogno chiamato play off Serie A2 finisce a Porto Viro per il Pool Libertas Cantù. Con la sconfitta, Delta Group conferma a 9 i punti che la separano dai canturini a due giornate dal termine della regular season. I ragazzi di coach Denora Caporusso, però, conquistano la matematica salvezza e la permanenza nel secondo campionato nazionale grazie alla contemporanea sconfitta per 3-0 della Conad Reggio Emilia per mano della Consar Ravenna.

La sfida

Coach Francesco Denora Caporusso schiera Matteo Pedron al palleggio, Kristian Gamba opposto, Andrea Galliani e Giuseppe Ottaviani schiacciatori, Dario Monguzzi e Jonas Aguenier centrali, e Luca Butti libero. Coach Daniele Morato risponde con Fernando Gabriel Garnica al palleggio, Tommaso Barotto opposto, Felice Sette e Nicola Tiozzo in banda, Matteo Zamagni e Rocco Barone centrali, e Davide Morgese libero.

A inizio primo set Barotto lancia subito i suoi a +3 (3-0), Sette piazza la pipe, e Coach Denora Caporusso vuole parlarci su (8-3). Al rientro in campo Tiozzo e Garnica permettono alla Delta Group di allungare (10-3). Il Pool Libertas sembra riprendersi e rosicchia qualche punto con Galliani e Gamba (13-9). Garnica suona la carica, Porto Viro allunga di nuovo, e Coach Denora Caporusso chiama il suo secondo time-out (16-9). E' lo strappo decisivo: i padroni di casa continuano a schiacciare sull'acceleratore, allungano ancora e chiudono con una pipe di Tiozzo (25-15).

A inizio secondo set è un'altra Pool Libertas. Gamba e Aguenier danno la carica, Cantù si lancia a +5, e Coach Morato ferma tutto (3-8). Questa interruzione non interrompe il ritmo dei lombardi, che allungano grazie ad un'invasione del muro della Delta Group (5-12). Porto Viro reagisce rosicchia qualche punto, e un attacco fuori di Galliani convince Coach Denora Caporusso a fermare il gioco (11-15). Lo schiacciatore, però, si fa perdonare con l'ace che ricaccia gli avversari a -6, con Coach Morato a chiamare il suo secondo time-out (12-18). Porto Viro non molla: lotta palla su palla, e, aiutata anche da due errori consecutivi di Galliani in attacco, torna sotto, con Coach Denora Caporusso che vuole parlarci su (21-24). Al rientro in campo Gamba mette la parola fine al parziale (21-25).

A inizio terzo set Sette e Barotto lanciano la Delta Group a +2 (2-0), ma il Pool Libertas ribatte colpo su colpo, pareggia a quota 8 con un muro di Aguenier su Sette, e Gamba porta il vantaggio dalla sua parte del campo (8-9). Barotto è scatenato in attacco, e Coach Denora Caporusso ferma tutto (13-11). Al rientro in campo Pedron rimette tutto in parità a quota 13. Sette attacca fuori la pipe, e Cantù torna a +1 (15-16). Pedron mura Sette, e Coach Morato ferma tutto (15-17). Si torna a giocare, Barone piazza un ace, ed è di nuovo parità a quota 17. Sette mura Ottaviani e il pallino del gioco torna dalla parte di Porto Viro (19-18). L'ace di Gamba ribalta di nuovo tutto, e Coach Morato vuole parlarci su (21-22). Ennesimo ribaltamento di fronte a firma Tiozzo e Barotto, e Coach Denora Caporusso chiama il suo secondo time-out (23-22). Al rientro in campo Barotto chiude il parziale alla prima occasione (25-23).

A inizio quarto set Barotto picchia forte in battuta e con due ace consecutivi lancia subito i suoi (3-1). Il Pool Libertas prova a resistere, ma un ace di Garnica convince Coach Denora Caporusso a fermare il gioco (8-4). Zamagni mura Aguenier, il muro di Cantù fa invasione, e Coach Denora Caporusso vuole parlarci su (13-7). La Delta Group non perde il ritmo e allunga ancora con un muro di Tiozzo su Gamba (15-8). Al rientro in campo Gamba accorcia le distanze (15-10). Zamagni dai nove metri piazza il parziale di 5-0 che sarà poi decisivo (da 15-10 a 20-10). Il Coach canturino prova qualche cambio per dare la scossa ai suoi, ma la mossa non dà i frutti sperati. Chiude parziale e partita Sette (25-13).

Il commento

"Anche se era una di quelle 'Mission Impossible', il sogno onestamente lo cullavamo, e forse è questo quello che ci ha condizionato nel quarto set quando è svanito - ha dichiarato coach Francesco Denora Caporusso - Qualche rammarico c'è sul primo set, dove non abbiamo giocato sui nostri livelli: abbiamo faticato fin troppo in attacco variando pochissimo i colpi, ed è andato via così. Abbiamo poi giocato un'ottima pallavolo nel secondo set, e anche nel terzo, dove paghiamo forse un paio di cambiopalla non giocati benissimo e un paio di errori in battuta su situazioni favorevoli. Abbiamo un po' sofferto anche il campo perché in alcune situazioni di contrattacco, dove solitamente siamo molto forti, non abbiamo potuto alzare la palla come volevamo. Dettagli, appunto, che di solito fanno la differenza. Nel quarto set non siamo rientrati in campo nella maniera giusta, forse un po' condizionati dal sogno svanito. Ora dobbiamo essere bravi a fare quadrato, a guardare avanti, e a pensare già alla DelMonte® Coppa Italia da giocare, e vogliamo assolutamente giocarla da protagonisti".

Il tabellino

DELTA GROUP PORTO VIRO 3

POOL LIBERTAS CANTU' 1

(25-15, 21-25, 25-23, 25-13)

DELTA GROUP PORTO VIRO: Garnica 4, Barotto 25, Sette 12, Tiozzo 15, Barone 7, Zamagni 8, Morgese (L1), Zorzi. N.E.: Bellei, Pedro Henrique, Eccher, Charalmpidis, Sperandio, Lamprecht (L2). All: Morato (battute vincenti 6, battute sbagliate 25, muri 6).

POOL LIBERTAS CANTU': Pedron 2, Gamba 17, Galliani 11, Ottaviani 4, Aguenier 6, Monguzzi 4, Butti (L1), Gianotti 1, Quagliozzi, Magliano 1, Bacco. NE: Rossi, Picchio (L2). All: Denora Caporusso, 2° All: Zingoni (battute vincenti 3, battute sbagliate 9, muri 8).