Memorial Zanatta, l’Uniweb Cantù U14 vince contro la Benetton Treviso nel 2° turno

Il secondo turno del Memorial Zanatta ha regalato un bis vincente all’Uniweb Cantù U14 del Progetto Giovani Cantù.
Progetto Giovani Cantù, altra vittoria conquistata
Dopo il successo nel match d’esordio contro la Citta Futura Roma, l’Uniweb Cantù ieri ha concesso il bis vincente anche contro Benetton Treviso nel 2° turno del Memorial Andrea Zanatta il prestigioso torneo organizzato dall’Umana Reyer Venezia, che coinvolge sedici tra le migliori Under 14 d’Italia dal 27 al 30 dicembre. Ieri la squadra canturina diretta da coach Matteo Bonassi dopo una prima parte di studio ha allungato in progressione andando a vincere con pieno merito per 83-49. Oggi la terza giornata del torneo.
Il tabellino di Uniweb Cantù-Benetton Treviso
Parziali: 12-9, 32-23, 60-35
Uniweb Cantù: D’Aloia 3, Mascheroni 12, Formenti 10, Bazzi 2, Lombardi 15, Olgiati F. 6, Gallinoni 2, Balestrini 2, Moscatelli 7, Olgiati R. 10, Aiolfi 2, La Pietra 12. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.
Benetton Treviso: Ceron, Nicola 3, Panto 9, Cavallini 3, Mazzero 3, Pagnin 4, Sartori 9, Bordignon 2, Vettori 11, Cassol, Folegotto 5, Negrusa. All. Vettori.
Girone VIOLA: Progetto Giovani Cantù, Futura Roma, BSL San Lazzaro, Benetton Treviso.
Girone ROSSO: Virtus Siena, Smg Basket Latina, Gran Torino Basketball Draft, Reggiana Academy.
Girone BLU: V.L. Pesaro, Basket Roma, Varese Basketball, Sancat Firenze.
Girone VERDE: Umana Reyer Venezia, San Giobbe Chiusi, Aba Legnano, Pallacanestro Trieste.