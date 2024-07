Per la brianzola Ilaria Bernardi un bronzo che luccica agli Europei con l'Italia U20

Per Ilaria Bernardi, la giovane cestista di Figino Serenza, l'avventura agli Europei under20 con la maglia della nazionale italiana si è conclusa sul podio, a ritmo di musica e con una medaglia di bronzo al collo che luccica non poco.

La conquista del bronzo

In Lituania infatti la giovane brianzola e le altre azzurre hanno terminato la rassegna continentale battendo nella finale 3°-4° posto la Germania con un netto 70-48 che le ha permesso di guadagnare il terzo gradino del podio europeo. Un alloro speciale per Bernardi che di fatto conclude al meglio la sua esperienza con le nazionali giovanili azzurre e una stagione che l'aveva già vista vincere un argento da vicecampione d'Italia U19 con la maglia del suo club Basket Costa Masnaga.

Nella finalina contro la Germania le azzurre hanno comandato fin dall'inizio (Bernardi autrice di 6 punti con 3/3 al tiro) meritandosi una vittoria fortemente voluta per concludere in bellezza questa kermesse che le ha viste assolute protagoniste con 6 vittorie e 1 sola sconfitta in semifinale contro la Spagna che poi in finale ha perso contro la Francia.

Il tabellino di Germania-Italia 48-70

Parziali: 14-21; 15-15; 8-22; 11-12

Germania: Buhner* 18 (8/13, 0/1), Rolf* 7 (2/3, 1/1), Diala, Feldrappe* 1 (0/1, 0/1), Brochlitz* 7 (2/5, 1/5), Kreyenfeld* 3 (0/1, 1/2), Scheu (0/2), Kroger (0/1, 0/1), Byvatov (0/1), Huber-Saffer, Langermann 2 (0/1, 0/4), Spaine 10 (2/2, 2/5). All: Moller

Italia: E. Villa 17 (7/12, 1/7), Lussignoli (0/1, 0/2), Lucantoni (0/1 da tre), M. Villa* 18 (5/11, 1/2), Zanardi* 10 (3/6, 0/4), Caloro (0/1, 0/3), Tomasoni* 2 (1/3, 0/2), Arado ne, Piatti 3 (0/1, 1/1), Bernardi 6 (3/3), Cancelli 4 (1/2), Osazuwa* 10 (3/4). All: Piazza

Il calendario delle partite azzurre

Sabato 6 luglio: ore 14.30 Italia-Turchia 74-50, Polonia-Finlandia 64-53

Domenica 7 luglio: ore 19.30 Italia-Finlandia, Polonia-Turchia 52-73

Martedì 9 luglio: ore 17 Italia-Polonia 71-62 (Bernardi 3), Turchia-Finlandia

Classifica girone C

Italia 6; Turchia 4; Polonia, 2; Finlandia 0.

Ottavi di finale: Italia-Serbia 91-63

Quarti di finale: Italia-Lettonia 68-53

Semifinale: Italia-Spagna 58-85

Finale 3° 4° posto ore 17.30 Italia-Germania 70-48

La classifica Finale

1. Francia

2. Spagna

3.⁠ ⁠ITALIA

4.⁠ ⁠Germania

5.⁠ ⁠Slovenia

6.⁠ ⁠Polonia

7.⁠ ⁠Turchia

8.⁠ ⁠Lettonia

9.⁠ ⁠Israele

10.⁠ ⁠Lituania

11.⁠ ⁠Portogallo

12.⁠ ⁠Svezia

13.⁠ ⁠Montenegro

14.⁠ ⁠Ungheria

15.⁠ ⁠Serbia

16.⁠ ⁠Finlandia

Ecco le 12 azzurre per gli Europei U20

ARIANNA ARADO 2004 186 A LUPE S. MARTINO

ILARIA BERNARDI 2005 176 G BASKET COSTA MASNAGA

BEATRICE NOEMI CALORO 2004 175 G BASKET COSTA MASNAGA

ADELE MARIA CANCELLI 2004 189 C LIBERTAS SPORTING SCHOOL UDINE

LAVINIA LUCANTONI 2005 176 G BASKET ROMA

SOPHIA LUSSIGNOLI 2005 173 G OROROSA BERGAMO

CRISTINA OSAZUWA 2005 189 C BASKET COSTA MASNAGA

CATERINA PIATTI 2006 193 C BASKET COSTA MASNAGA

RAMONA TOMASONI 2004 171 G BRIXIA BRESCIA

ELEONORA VILLA 2004 171 G BASKET COSTA MASNAGA

MATILDE VILLA 2004 171 P REYER VENEZIA MESTRE

CARLOTTA ZANARDI 2005 179 P BRIXIA BRESCIA

Allenatore: GIUSEPPE PIAZZA

Assistenti: MICHELE DALL’ORA, FRANCESCA DOTTO