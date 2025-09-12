Per la Pallavolo Cabiate debutto in Serie B contro Agrate

La Pallavolo Cabiate conosce il suo futuro in campionato: debutta contro Agrate in Serie B2.
Si inizia a correre in Serie B2
Alla vigilia della sua prima amichevole stagionale in programma domenica 14 sul campo della Volley Academy Casargo, la Pallavolo Cabiate ha conosciuto il suo cammino nel campionato di Serie B2 femminile 2025/26. L’esordio del rinnovato team lariano diretto da coach Mario Motta avverrà sabato 11 ottobre in casa contro la Pallavolo Agrate a cui seguiranno ben tre trasferte di fila. L’andata si chiuderà il 17 gennaio a Monza mentre il girone di ritorno si giocherà dal 7 febbraio al 9 maggio 2026.
Il calendario di B2 per la Pallavolo Cabiate
1° turno Cabiate-Pallavolo Agrate andata 11/10, ritorno 7/2
2° turno Conad Busnago-Cabiate andata 18/10, ritorno 14/2
3° turno Futurvolley-Cabiate andata 25/10, ritorno 21/2
4° turno Gorgonzola-Cabiate andata 1/11, ritorno 28/2
5° turno Cabiate-Capergnanica Volley andata 8/11, ritorno 7/3
6° turno Marmi Lanza Zevio-Cabiate andata 15/11, ritorno 14/3
7° turno Cabiate-Crema andata 22/11, ritorno 21/3
8° turno Thema Studio US Torri-Cabiate andata 30/11, ritorno 28/3
9° turno Cabiate-Volley Noventa andata 6/12, ritorno 11/4
10° turno Eagles Vergati-Cabiate andata 14/12, ritorno 18/4
11° turno Cabiate-Peloso Infissi PlanetVolley andata 20/12, ritorno 25/4
12° turno Duec-Branchi e Benedetti-Cabiate andata 10/01, ritorno 2/5
13° turno Volley Monza-Cabiate andata 17/01, ritorno 9/5